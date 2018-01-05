В Бресте появится крытый футбольный манеж

6 Января 2018 15:19

Это своеобразный подарок Европейской федерации футбола к 1000-летию города. Строительство спортивного комплекса уже ведется. Здесь появится воздушно-опорная мембрана, под которой разместится поле с искусственным покрытием площадью 65 на 110 метров. Манеж необходим для молодых футболистов Областного центра олимпийского резерва и Академии футбола.

Алеся Округ, заведующий сектором спорта и туризма Брестского горисполкома:

"Это возможность проводить непрерывно тренировочный процесс для детей Олимпийского резерва по футболу. Сейчас при таких погодных условиях заниматься на открытых полях невозможно. А это будет крытое спортивное сооружение, в котором будет постоянно поддерживаться температурный режим, и где можно будет проводить тренировки без вреда для здоровья спортсменов".

Манеж также позволит проводить сборы для зарубежных команд с Польши и России. Крытая площадка станет и ареной для проведения соревнований и матчей среди футбольных любительских команд.