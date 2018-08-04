В Беларуси активно идет уборка зерна

На этой неделе рубеж в три миллиона тонн взят. Уборка зерна идет активно. По темпам работ в лидерах Брестская область. Регион, где уборка началась раньше, собрал уже более полумиллиона тонн хлеба, дальше идут Гродненская и Минская области.

На жатве в Минской области на неделе был и рекорд - первые экипажи-двухтысячники. Поздравления принимали комбайнеры агрокомбината "Снов". Несвижский район в этом году лидер уборочной в центральном регионе.

"Снов" до конца недели планирует уборку зерна завершить. В среднем за день убирают до 10 %. Теперь обработано почти 80 % полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к севу озимых.