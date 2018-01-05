6 Января 2018 15:36

У православных сегодня сочельник - канун праздника Рождества Христова. Верующие в ожидании первой звезды - она, как и Вифлеемская, объявит радостную новость о рождении Иисуса. Именно в сочельник заканчивается сорокадневный пост. Название праздника Кутья походит от традиционного блюда - пшеничной или рисовой каши, которую хозяйки готовят на ужин и первой подают на стол.