Теплые домики для котов появились в Кобрине

27 Января 2018 15:38

Это пилотный проект по примеру польских городов, который осуществляют защитники животных. Сделаны домики руками волонтеров из евровагонки, пенопласта и соломы, что позволяет лучше сохранить тепло. Инициативу по помощи "хвостатым" горожане и местные власти поддержали.

Пока на улицах райцентра пять таких социальных "пунктов". По словам самих защитников животных, они помогают перезимовать бездомным котам. Но не решают проблему бездомных животных в целом.