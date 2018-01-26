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Теплые домики для котов появились в Кобрине
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27 Января 2018 15:38

Теплые домики для котов появились в Кобрине

Это пилотный проект по примеру польских городов, который осуществляют защитники животных. Сделаны домики руками волонтеров из евровагонки, пенопласта и соломы, что позволяет лучше сохранить тепло. Инициативу по помощи "хвостатым" горожане и местные власти поддержали.

Пока на улицах райцентра пять таких социальных "пунктов". По словам самих защитников животных, они помогают перезимовать бездомным котам. Но не решают проблему бездомных животных в целом.

  

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