Теплоход "Гродно" на реконструкции

В пик сезона - более 15 000 пассажиров в месяц. Теплоход "Гродно" уже почти 40 лет курсирует по реке Муховец и одинаково нравится как жителям города, так и иностранным гостям. Но несколько месяцев судна в акватории не видать. Куда же подевался пассажирский теплоход на время отпусков и летних каникул? Ответ искала наша съемочная группа.

Рассказывает Виктория Потоня.

Это эксклюзивные кадры. Теплоход "Гродно" в Бресте появился в 80-м году, после Олимпийских игр. Перегон судна из Москвы осуществлял экипаж из 4 человек. В брестском порту даже хранится фотохроника тех событий. Первым на прочность речной корабль проверил капитан Михаил Занько. Это было путешествие в 2 месяца: по Москве-реке, Волге, Дону и Припяти.

В наши дни в самый пик сезона "Гродно" перевозит более 15 000 пассажиров в месяц. Правда, сейчас пришлось сделать небольшой перерыв: теплоход на реконструкции.

В обновлении своего речного корабля участвует и капитан-механик Степан Зелько. За штурвалом "Гродно" он уже 30 лет. Последний раз теплоход ремонтировали в 2013. Теперь, чтобы заменить подводную часть обшивки, специалистам Пинского судоремонтного завода понадобилось три месяца и 6 тонн металла. Заменили рулевое управление, отремонтировали электрооборудование. Словом, теплоход продолжит свое речное плавание.

После капитального ремонта "Гродно" стал более комфортным, технические характеристики улучшены. Одновременно на борт он может принять 150 пассажиров. Маршрут в 10 километров по акватории реки Муховец длится 1 час. В особенности ждут возобновления прогулочных рейсов любители отдыха на природе.

Прогулки привлекают туристов разных возрастов, бывают и эксклюзивные романтические туры. Популярны экскурсии по воде у иностранных гостей, в особенности у поляков, немцев и россиян.

С этого причала на набережной Бреста почти 40 лет отправляется пассажирский теплоход "Гродно". Планируется, что после капитального ремонта он снова примет первых туристов на борт в начале июля.