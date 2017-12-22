23 Декабря 2017 15:15

Беларусь накануне Рождества и Нового года: городские площади украшены праздничными елками и яркой иллюминацией. Свет на улицах и тепло в домах - все это работа белорусских энергетиков. Конец года - это еще и повод подвести итоги, а это новые гидроэлектростанции в Полоцке и Витебске, а также прогресс в возведении БелАЭС и ее инфраструктуры. Благодаря этому снижается импорт электроэнергии.

Как обновляют энергообъекты в столице и почему только раз в год самая длинная ночь превращается в самый светлый день, узнал Алексей Кондратенко. Машинист турбогенератора Третьей теплоэлектроцентрали Сергей Смольский в этом году дежурит в новогоднюю ночь. Праздник, конечно, никто не отменял, говорит специалист, но работа важнее! От нее зависит тепло и уют минчан.

А в это время специальная выездная бригада проверяет бесперебойность работы трансформаторных подстанций.

Третья теплоэлектроцентраль работает на природном газе, сырье импортное и не из дешевых. Поэтому принципиальная задача - снизить расход топлива на выработку энергии. В этом помогут, например, новый паровой котел и новая паротурбинная установка. Плюс обновление всех технологических схем.

В итоге только Минскэнерго сегодня вырабатывает более трети всей электроэнергии в стране. Принести тепло и свет в каждый дом - все это ежедневная работа. Но есть и особенный - самый светлый день. В него превращается самая длинная ночь в году. И здесь никаких предновогодних чудес, просто 22 декабря - момент зимнего солнцестояния - это еще и профессиональный праздник энергетиков.

А так выглядит сердце энергетики - главный диспетчерский центр белорусской энергосистемы. Вот на этих мониторах можно видеть, как электроэнергия, будто по артериям, циркулирует по всем объектам жизнедеятельности организма страны.

Новая видеостена помогает видеть и контролировать каждую артерию в большом организме энергоснабжения Беларуси и соседних стран.

В целом модернизация белорусской энергосистемы позволила за последние годы снизить импорт электроэнергии в три раза. Значительным останется в истории и 2017 год: на Западной Двине построили Витебскую и Полоцкую ГЭС. Благодаря реконструкции более мощной стала Гомельская первая теплоэлектроцентраль. Еще один важный этап - новая подстанция в Поставах. Она станет ключевым объектом в распределении электроэнергии