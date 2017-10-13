Краіна
14 Октября 2017 15:31
Столичный мастер возвращает на большую сцену древние рояли и пианино
Повернуть голос истории - столичный мастер решил возвращать на большую сцену древние рояли и пианино. Среди раритетов есть даже экспонаты более чем со столетней музыкальной карьерой. Древний рояль, который в начале века задавал ритмы мазурки и вальса на балах в Германии, уже почти целиком потерял музыкальный слух. Чтобы вернуть инструменту концертный вид, мастер забрал пианино в свою мастерскую. Сохранить решил только покрытие клавиш - оно сделано из кости моржа. Остальные детали будет восстанавливать вручную.
Мастер вернул на большую сцену уже несколько десятков пианино и роялей - некоторые из них даже отправились за границу в частные коллекции.
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