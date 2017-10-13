Главная>>Краіна>>Столичный мастер возвращает на большую сцену древние рояли и пианино
Краіна
RSS
Столичный мастер возвращает на большую сцену древние рояли и пианино
Скачать Поделиться

14 Октября 2017 15:31

Столичный мастер возвращает на большую сцену древние рояли и пианино

Повернуть голос истории - столичный мастер решил возвращать на большую сцену древние рояли и пианино. Среди раритетов есть даже экспонаты более чем со столетней музыкальной карьерой. Древний рояль, который в начале века задавал ритмы мазурки и вальса на балах в Германии, уже почти целиком потерял музыкальный слух. Чтобы вернуть инструменту концертный вид, мастер забрал пианино в свою мастерскую. Сохранить решил только покрытие клавиш - оно сделано из кости моржа. Остальные детали будет восстанавливать вручную.

Мастер вернул на большую сцену уже несколько десятков пианино и роялей - некоторые из них даже отправились за границу в частные коллекции. 

  

Другие новости

Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 14.10.2017 15:38 / Краіна Работа обратной связи
Ученики создают роботов Вучні ствараюць робатаў 07.10.2017 15:27 / Краіна Ученики создают роботов

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =