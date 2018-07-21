События северного региона

28 многодетных семей в Шумилино справили новоселье, а по соседству - в поселке Оболь - начала работать новая станция обезжелезивания. Раньше железо в воде здесь значительно превышало норму. Тем временем в фестивальный Витебск съехались деловые круги Беларуси, России и Литвы, чтобы обсудить новые совместные проекты в инновационных сферах. Об этих и других событиях северного региона - в нашем дайджесте.

Рассказывает Ольга Масловская.

В городском поселке Оболь Шумилинского района ввели в эксплуатацию станцию обезжелезивания. До этого в населенном пункте, где проживают более двух тысяч человек, железо в воде превышало допустимые нормы вчетверо. Благодаря реализации государственной программы "Комфортное жилье" и "Чистая вода" местные жители будут обеспечены нормальной питьевой водой. Станция построена с использованием современных технологий в сфере водоочистки. Она рассчитана на очистку 55 кубометров воды в час. Количество железа в воде после обработки уменьшается в 10 раз.

Новый 32-квартирный дом на месяц раньше запланированных сроков ввели в городском поселке Шумилино. Его новоселами стали 28 многодетных семей, в которых воспитываются 95 детей. Стройку доверили специалистам местной ПМК-70. Они творчески подошли к делу. Дом сделали привлекательной конфигурации, чтобы обойти высоковольтную линию. Детская площадка, две стоянки для машин, площадка для контейнеров с мусором. Впервые в райцентре положили плитку с тактильным покрытием для удобства людей с инвалидностью.

Традиционный бизнес-форум в рамках фестиваля "Славянский базар" прошел в Витебске. Деловые круги из Беларуси, России и Литвы встретились с руководством области и обсудили реализацию совместных проектов в сфере логистики, строительства и торговли. В рамках бизнес-форума проводились контактно-кооперационная биржа и круглые столы.

"Образ, традиция и время". Выставка фресковой живописи Полоцка, Пскова и Новгорода открылась в галерее храма Преображения Господнего в Витебске. Представленные работы - это копии фресковой живописи. Некоторые фрески уже исчезли, и эта выставка - единственная возможность увидеть их. Экспозиция более 30 лет находилась в архивах академии и не была известна широкому кругу зрителей.

В работах видна связь с византийским искусством, но в то же время отлично прослеживается и почерк славянской иконописи. Каждая копия - кропотливая работа художника, детальное изучение каждого сантиметра полотна, точное перенесение его на материал.