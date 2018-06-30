События Гродненского региона

Гродненские аграрии после масштабной модернизации молочно-товарных ферм значительно повысили качество молока. На перерабатывающие предприятия поступает сырье только высшего качества и класса "Экстра". Строительство нового детского садика с группами кратковременного пребывания завершается в Гродно. Активно проходит и реставрация самой древней деревянной постройки Беларуси - гродненского лямуса, который возведен был в 18-м веке без единого гвоздя. Более подробно о событиях Гродненского региона в нашем дайджесте.

Гродненские аграрии вышли на качественно новый уровень в производстве молока. Благодаря масштабной модернизации молочно-товарных комплексов почти половина всего производства этого продукта в регионе соответствует самому высокому сорту класса "Экстра". Контроль за соблюдением всех санитарных норм ведется сразу на нескольких этапах производства молочных продуктов: от заготовки кормов для молочного стада до исследования уже готовой продукции на перерабатывающих предприятиях. Благодаря таким усилиям местные аграрии полностью обеспечили спрос на высококачественные молочные продукты не только на внутреннем рынке, но и значительно увеличили поставки за границу.

Альтернативная форма дошкольного образования. В Гродно завершается строительство детского садика с группами кратковременного пребывания. Планируется, что вместе будут заниматься дети разного возраста от 3 до 6 лет. При организации учебного процесса воспитатели будут учитывать возраст и особенности каждого посетителя. При правильном подходе три часа в такой группе будут не только веселыми, но и полезными. Кстати, инициатором создания таких групп выступили сами родители. Посещать их можно будет в две смены - с 9 до 12, а также с 3 дня до 6 вечера абсолютно бесплатно.

Продолжается реставрация гродненского лямуса - самой древней деревянной постройки, которая сохранилась на территории Беларуси. На этот момент полностью восстановлен фундамент и заменены нижние бревна. Сейчас продолжают восстанавливать стены и готовятся к замене кровли. Кстати, возведен лямус был в 18-м веке без единого гвоздя. Представители Бригитского монастыря, который находится по соседству, использовали лямус как хозяйственную постройку. Сейчас белорусские и польские специалисты вместе восстанавливают изначальный вид памятника деревянной архитектуры.

Международный чемпионат пограничных ведомств государств - участников СНГ по служебному биатлону прошел в Гродно. Соревнование собрало спортсменов в погонах из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Последние, кстати, впервые присоединились к такому мероприятию. Трасса была организована на одной из погранзастав Гродненской пограничной группы. Прохождение дистанции по правилам служебного биатлона предусматривало стрельбу из автомата. Тех, кто не сумел закрыть все мишени, ожидали штрафные круги.

Результаты соревнований были подведены в личных и командных зачетах.