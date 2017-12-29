Жители Полоцка доказали, что снежинки ручной работы сегодня в моде

30 Декабря 2017 15:24

Снег в большинстве городов Беларуси перед Новым годом почти растаял, но в Полоцке в течение нескольких недель наблюдается сильный снегопад. И дело совсем не в погоде. Жители древнего города решили создать новогоднее настроение самостоятельно. Понадобилась для этого бумага, ножницы и творческий подход. Вытинанками украсили окна квартир, витрины магазинов и учебных заведений. Моя коллега Марина Романовская убедилась: снежинки ручной работы сегодня в моде.

Например, чтобы сделать из бумаги символ 2017 года, нужно несколько минут и невероятное терпение. Кстати, этот петух, к сожалению, не моего авторства. Изысканные сувениры для нашей съемочной группы подготовили в Полоцкой гимназии номер один имя Франциска Скорины. Там на окнах - настоящий новогодний бал.

Персонажи самые разные. Но вне конкуренции символ 2018 - собака. Школьники уверены: она может быть не только желтая. Все зависит от фантазии автора. Предлагаю посмотреть новогодний репортаж из северного региона страны.

Екатерину Дмитриеву в гимназии называют настоящей волшебницей. В ответ мастер шутит: сделать чудо при помощи обычных ножниц вряд или получится. А вот для создания новогоднего украшения острый инструмент - как волшебная палочка.

На окнах - зимние мотивы. Новогоднее настроение охватило школьников и учителей за несколько недель до праздника. Делают изысканные украшения здесь независимо от поры года - меняется только сюжет. Этот год был богат творческими проектами. Сюжеты разрабатывали специально к празднованию Дня белорусской письменности, пятисотлетию белорусского книгопечатания, юбилею Полоцка. Все эскизы - авторские.

Воспоминаниями от празднования знаковых дат делится и ведущий научный сотрудник Музея белорусского книгопечатания Вера Ашуева. Но среди ее работ нет сложных сюжетов. Женщина шутит: мастером по снежинкам стала еще в студенческие годы. Сувениры всегда быстро разлетались среди знакомых.

Чтобы сделать одну снежинку, нужно минут пятнадцать. И чем ближе Новый год, тем быстрей получается создавать сувениры. Мастер рассказывает: есть еще один признак. Достаточно сесть за вытинанку - и на улице, как по взмаху чародейной палочки, обязательно выпадает снег.