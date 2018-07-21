Сказочная мечта - работать, не вставая с кровати

Сказочную мечту - работать, не вставая с кровати, осуществили в одном из хозяйств Гродненской области. Здесь для заготовки огурцов используют комбайн особой конструкции, на котором аграрии работают в горизонтальном положении. Плюсы от такого ноу-хау очевидны. Люди не ходят по грядкам с ведрами, а значит, меньше утомляются. К тому же растения не травмируются под ногами, в итоге урожайность огурцов значительно выше. Необычную технику в работе увидел и наш корреспондент Юрий Карнелович (видео).