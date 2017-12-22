Синтез профессионального вокала, музыки и хореографии на одной площадке

23 Декабря 2017 15:29

На сцене Белгосфилармонии "Крыжачок" и "Купалінка" устроили совместный творческий вечер. Аутентичные народные песни лились под благозвучную скрипку и зажигательный аккордеон, а белорусская полька, кадриль и лявониха окунули зрителей в артистический мир хореографии. Лирические, шутейные - номера разных жанров сменяли друг друга полтора часа подряд без перерыва.

Первый совместный опыт двух коллективов сразу вызвал аншлаг у столичных зрителей. Вскоре концерт увидят и в других городах Беларуси.