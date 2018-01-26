Сезон сбора шишек

27 Января 2018 15:36

Свой сезон сбора урожая, как у аграриев, есть и у лесничих. Шишки - семена для будущих посадок - собирают, затем сушат. Урожайный сезон начинается с конца осени и может длиться, в зависимости от урожайности, 1-3 месяца. Еловые дожинки - в материале Дмитрия Смирнова.

За окном - январь. Минус 10 на термометре. Большинство из нас даже и не догадывается, что шишки вообще можно воспринимать как урожай, который также измеряют центнерами с гектара. Но доходность, например, с той самой ели или кедра, не столько финансовая. Работники лесхоза берегут будущее зеленой страны. Команда лесников поочередно обходит элитную плантацию сосен и почти что как яблоки собирают хвойный урожай. Деревья высажены рядами. Каждый год во время сбора шишек ветви подрезают. Соснам процедура не вредит, наоборот, больше света – больший урожай на следующий год.

Лучшие из лучших - это отдельные плантации сосны, ели, европейской лиственницы, сибирского кедра и белой пихты. Кстати, семена последней лесники собирают в августе. Между тем, именно с таких плантаций в Гродненском районе потом по всей Беларуси, части российских лесов и даже по Скандинавскому полуострову разъезжаются молодые саженцы. В прошлом году Гродненский лесхоз только для России продал около 370-ти тысяч саженцев ели.

Урожай шишек начинают собирать еще в декабре и заканчивают в январе. Но здесь, в лесу, только первый этап - основная переработка - на специальном шишечном заводе.

Этот комплекс недалеко от Щучина открыли в 2011-м. С того времени здесь - главное хранилище хвойных семян всего региона. В течение зимы лесхозы свозят сюда на переработку десятки тонн шишек.

Специальная система почти автоматически очищает шишки, сушит, раскрывает их - сортирует семена. В цехе и главная сокровищница - холодильник, где ждут отправки по заказу сотни килограммов семян. Только цифры - 1 килограмм семян ели в Швеции стоит около 1000 евро. Кстати, скандинавские лесники со всего региона работают только с островецким и сморгонским материалом.

Еловые дожинки продлятся почти до конца февраля. В последнее время в местном холодильнике хранятся еще и желуди - также для воссоздания будущих лесов страны. Лесники только об одном жалеют - ждать зеленых деревьев с этого урожая долго - минимум несколько десятков лет.





