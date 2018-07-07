Поздравления и подарки получили новорожденные в День Независимости

Ежегодную акцию для малышей и их мам провело республиканское общественное объединение "Белая Русь". В Минске акция прошла в РНПЦ "Мать и дитя", 1-й, 3-й, 6-й больницах и в родильном доме №2. Всего в столице 3 июля родились 48 малышей. Причем и статистика, как пелось в известной песне, на стороне девчат.

С хорошей и чувствительной акции - репортаж Юлии Токарь. 27-й день рождения страны совпал с днем рождения 181-го нового горожанина. Только в научно-практическом центре "Мать и дитя" в столице появились на свет 15 малышей. Причем, статистика на стороне девочек. Их 11 красавиц.

Для Ольги Шкляник 3 июля стало праздникам в квадрате. Живописным салютом она любовалась из окна родильного дома - уже вместе с доченькой на руках - Катюшей. А вот Софья Мозоль успела еще увидеть и парад.

Поздравления для рожденных в День Независимости принимали мамы по всей стране. Нежную акцию по традиции проводит общественное объединение "Белая Русь". Среди подарков - самое необходимое: теплые одеяла и подушки.

Всего в День Независимости в Беларуси родился 181 ребенок - из них больше всего в Минской области - 35 малышей. Но ведь главное, что в той стране, где безопасное материнство в приоритете.

За десять лет акции заботой и вниманием окружили почти три тысячи мам с младенцами. Вообще же, в Минске с каждым годом количество многодетных семей увеличивается на тысячу. И сегодня их более четырнадцати.