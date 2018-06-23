После реконструкции открылся мемориал в Россонах

23 Июня 2018

Мемориал, который хранит память о военных событиях, открыли после реконструкции в Витебской области. Практически с первых дней войны на территории Россонского района было мощное подпольное, а после и партизанское движение. Мемориал возведен более чем полстолетия назад на месте захоронения советских воинов, партизан и подпольщиков. Сейчас сквер в центре Россон выглядит по-новому. Марина Романовская - о памяти, которая живет и сегодня (видео). 

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