Победители конкурса "Познай Беларусь"

16 Декабря 2017 15:21

Сотни фотоснимков с хештегом #познайбеларусь2017#

Семья из Витебской области стала победителем республиканского туристического конкурса в номинации "Я познаю Беларусь". Моя коллега Марина Романовская убедилась - ради победы участникам пришлось приложить максимум усилий.

Путешествовать по разным городам Беларуси, рассказывают Юлия и Владимир Саприковы, их семья может хоть каждый день. Правда, вояж виртуальный. На фото достопримечательности из всех областей страны. И на каждом снимке - истории реальных путешествий, которые семья осуществила во время участия в конкурсе.

Географический центр Европы в Полоцке, Троицкий костел в Росице, Национальная библиотека в Минске. В течение последних месяцев вопрос, как провести выходные, у семьи не возникал. Фотоснимков и рисунков собрали на целую выставку. Но главное, рассказывают путешественники, каждый объект смогли детально изучить.

Кстати, хобби у семьи много. Семилетняя Аня, например, увлекается шахматами. И с легкостью может обыграть даже взрослого соперника. Детей и взрослых объединяют музыка, танцы. А с недавнего времени и любовь к путешествиям. Кстати, это первый масштабный вояж для всей семьи. Но, кажется, не последний.

Ждать лето, чтобы хорошо провести выходные, уверены Саприковы, не обязательно. Поэтому скоро их архив пополнится зимними снимками и рисунками. Идею путешествовать креативно поддержали и самые маленькие.