Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградили в Большом театре Беларуси

6 Января 2018 15:30

Более сотни сказочных героев прислали семьи из разных уголков страны - елку в фойе театра к праздникам украсили удивительные изделия - персонажи из балетных и оперных спектаклей. Маша и Щелкунчик, Король мышей и Снежная королева, Джульетта и Маленький принц, Кармен и Чиполлино, Змей Горыныч и Буратино, театральные маски и снежинки самых разных цветов.

Театр оперы и балета подготовил призы в 27 номинациях. Один из подарков - билеты для всей семьи на сказочную постановку "Щелкунчик".