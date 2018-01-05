Краіна
6 Января 2018 15:30
Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградили в Большом театре Беларуси
Более сотни сказочных героев прислали семьи из разных уголков страны - елку в фойе театра к праздникам украсили удивительные изделия - персонажи из балетных и оперных спектаклей. Маша и Щелкунчик, Король мышей и Снежная королева, Джульетта и Маленький принц, Кармен и Чиполлино, Змей Горыныч и Буратино, театральные маски и снежинки самых разных цветов.
Театр оперы и балета подготовил призы в 27 номинациях. Один из подарков - билеты для всей семьи на сказочную постановку "Щелкунчик".
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