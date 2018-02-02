3 Февраля 2018 15:17

Ягода, которая обеспечила более сотни рабочих мест и экспорт за границу. Плантации клубники в Щучинском районе с нескольких грядок превратилась в совместное белорусско-голландское предприятие. Как современные технологии и правильный маркетинг осуществили аграрную мечту и отчего взор бизнеса все более в сторону районов - экономические подробности у Дмитрия Смирнова.

Первые клубничные и земляничные гектары посадили здесь, неподалеку от Щучина, почти 20 лет назад. Начиналось это ягодное предприятие с рассады, но последние несколько лет значительно расширилось. Теперь белорусская клубника отправляется к столу в том числе и за границу, а Щучинский район имеет полное право называться клубничной столицей.

На этом ягодном предприятии - кстати, все это совместная белорусско-голландская фирма - постоянно работают около 100 человек. В этом году фирма рассчитывает расширить клубничные площади. Сообразно увеличится и количество вакансий.

Меж тем эксперты отмечают современную региональную тенденцию на расширение бизнес-инициативы именно в районах.

Такой клубничный бизнес-проект не единственный инвестиционный успех в регионе. Экономисты в целом говорят о новом направлении: предприниматели обращают все большее внимание не на мегаполисы, а на районные центры.

Сейчас лидерами в реализации экономических проектов в Гродненской области являются Сморгонский, Лидский и Щучинский районы. Последнее время интерес у инвесторов вызывает и Свислочский район. Это прежде всего связано с определенными транзитными преимуществами. Все это серьезно подтолкнуло и местное население. Большее количество людей открывает собственный бизнес.

Как прогнозируют эксперты, уже в этом году к гектарам белорусско-голландских клубничных полей могут присоединиться мебельные изделия с австрийским оттенком, а также ряд предприятий с польским, немецким и китайским акцентом. Что важно - с фактической пропиской именно в районных центрах.