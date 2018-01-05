Особый въезд будет для спортивных туристов, которые приедут на ІІ Европейские игры

6 Января 2018 15:17

Особый въезд будет и для спортивных туристов, которые в 2019 году приедут в Минск на ІІ Европейские игры. Один из возможных вариантов - использовать билет на соревнования в качестве пропуска в Беларусь. Кстати, Минск к крупному спортивному событию активно готовится. Торжественное открытие главного стадиона Евроигр - "Динамо" - запланировано на этот июнь. Спортивная арена после реконструкции станет более функциональной.

Александр Лащ, начальник реконструкции стадиона "Динамо": "На первой очереди мы смонтировали порядка 50%. К сожалению, есть сложности, и мы не уложились в тот срок, который нам был поставлен. До сих пор у нас еще работают башенные краны на основном ядре. Но в январе мы планируем демонтировать два".

Дмитрий Сай, начальник Бу-94 Стройтреста № 1: "Мы работы планируем завершить в июне 2018 года - это связано с сезонностью работ”.

На этом этапе покрывают стеклом фасад стадиона, на прежние места после реставрации вернулись олимпийский факел и скульптурная композиция "Бег".