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Обратная связь "Новостей региона"
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23 Декабря 2017 15:39

Обратная связь "Новостей региона"

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим по телефону в Минске 369 81 00! В течение часа после эфира работает наша обратная связь.

  

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