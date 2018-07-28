Игровые площадки во дворах для детей разного возраста и создание безопасных условий для отдыха. Новые нормативы разрабатываются для благоустройства дворовых территорий. Проект сейчас готовит Министерство архитектуры и строительства. Отрегулируют также такие вопросы, как огораживание кварталов, видеонаблюдение и контроль во дворах. Сейчас в столичных дворах активно ведутся ремонтные работы: обновляют дорожное покрытие, игровое оборудование, контейнерные площадки.

Планируется, что в следующем году капитальный ремонт начнется еще в сорока дворах столицы. Меж тем активно к благоустройству придомовых территорий присоединяются и сами жильцы. Разбивают клумбы, ставят новое оборудование на детских площадках.