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Новогодний чемпионат любителей закаливания в Витебске
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30 Декабря 2017 15:28

Новогодний чемпионат любителей закаливания в Витебске

В Витебске Дед Мороз стал самым выносливым участником новогоднего фестиваля закалки и зимнего плавания. Конкуренцию сказочному персонажу составляли любители экстремального отдыха из разных регионов нашей страны. На реке Витьбе появились плавательные дорожки длиной, как и в бассейне, двадцать пять метров. Соревнования прошли в нескольких возрастных категориях. Самому юному участнику всего девять лет.

В заплыве участвовали самые опытные, а новичкам хватило обливаний на берегу с ведром холодной воды. После процедур согревались экстремалы в бане. 

  

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