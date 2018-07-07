Новая смена белорусских биатлонистов

В Новогрудском районе около 300 детей активно занимаются биатлоном. Уникальная местная спортивная школа уже много лет готовит будущих олимпийских чемпионов. Занятия на специальной базе проходят круглый год и не прекращаются даже во время летних каникул. Юрий Корнелович встретился с юными спортсменами и узнал, какое отношение к спортивной школе имеет Дарья Домрачева.

Не важно - мороз или жара, зима или лето - тренировки юных биатлонистов проходят строго по графику, несмотря на погоду. Только так, утверждают тренеры, вырабатывается характер будущих чемпионов. Потому сегодня в Новогрудском районе воспитанники местной детской спортивной школы профсоюзов на специальную трассу вышли даже под проливным дождем.

Андрей Гаврош выполняет задания тренера безукоризненно. Слушаться наставника, признается юный спортсмен, это половина победы на соревнованиях. В свои 15 лет парень уже призер открытых чемпионатов Польши и России, а также победитель Кубка Федерации биатлона Беларуси.

На равных с парнями оттачивают свое мастерство и девушки. Например, конек Ксении Мороз - безукоризненная стрельба. В биатлон ее привел папа, и уже через несколько занятий юная спортсменка поняла, что это именно тот вид спорта, которым будет заниматься на профессиональной основе. А стремиться есть куда: кумир Ксении - знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Всего в спортивной школе "Фаворит" биатлоном занимаются около 300 детей. Попасть сюда - большая удача. Отбор лучших проходит в нескольких районах Гродненской области. Тренеры сначала оценивают физические показатели, затем тщательный осмотр в гродненском Центре спортивной медицины и только потом зачисление.

О перспективности развития биатлона на Новогрудчине свидетельствует и высокая оценка местной спортивной школы со стороны олимпийских чемпионов. Знаменитая Дарья Домрачева после побед на Олимпийских играх в Сочи решила поддержать именно спортивную школу "Фаворит".

Теперь в Новогрудке ждут Дарью Домрачеву, чтобы поблагодарить лично, и готовятся к встрече с многократной олимпийской чемпионкой соответственно. Началась модернизация гоночной трассы и стрельбища.

Первые испытания обновленный спортивный комплекс пройдет уже в конце августа. Здесь состоятся соревнования Кубка Федерации биатлона Беларуси. В перспективе база станет аналогом столичных Раубичей.



