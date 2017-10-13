Необычная иконописная студия в Гродно

14 Октября 2017 15:27

Что такое левкас и зачем молодым художникам нужно переработанное растительное масло? Про необычную иконописную студию в Гродно, где подростки учатся писать лики святых и апостолов, а также эксклюзивное занятие, профессиональные секреты и частные размышления молодых художников - в репортаже Дмитрия Смирнова.

Молитва в начале занятий - обязательная традиция в гродненской иконописной мастерской. Сейчас здесь учатся 10 молодых художников - некоторые пришли только в этом году, есть более опытные. Мария Пилипчик одна из них. Параллельно девушка посещает и обычную художественную школу. Говорит: различия между живописью и иконой серьезные.

Образы Иисуса Христа, Божьей Матери и ангелов. За два года, что Мария занимается в студии, девушка успела написать 7 икон. В этом осеннем наборе у Марии новый сосед-художник. Давиду 12, и пишет он только первую неделю. Тем не менее юный художник имеет серьезное намерение заниматься иконописью.

Подростки в большинстве пишут гуашью на бумаге, некоторые переходят на доску.

Кстати, связь между писанием икон, творчеством и фантазией художника в этом жанре особая.

Интересная вещь, но эксперименты в иконописи не очень распространены. Техника писания принципиально каноническая. Образы святых и апостолов не изменяются столетиями. И речь не только про общий образ: точность на иконе - обязательное требование для каждого художника.

Гродненские иконописцы ориентируются на традиции Византийской школы. Но, как считает руководитель мастерской, белорусская аутентичность присутствует на иконах иконописцев нашей страны. Это отмечают даже профессиональные коллекционеры.

В этом году гродненские художники привезли домой почетные призы с православного конкурса иконописцев в российских Кижах. Уверены: из-под кисточек художников-новичков обязательно появятся новые шедевры иконописи.