Найти работу - благодаря радио. На волнах Гомельской радиостанции - необычный проект

Найти работу - благодаря радио. На волнах Гомельской радиостанции стартует необычный проект. Слушатели могут узнать о вакантных местах и о возможности их занять. Рубрика будет называться "Есть работа!" и станет частью уже известной программы "Открытая студия", которая в эфир выходит более 15 лет. Среди гостей - представители службы занятости и кадровых служб предприятий, где есть вакансии.

Слушатели получат информацию не только об условиях трудоустройства, но и о ситуации на рынке труда, о смене в законодательстве, порядке предоставления субсидий для открытия собственного дела. Впервые в прямом эфире рубрика зазвучит 10 июля. Сначала ежемесячно. В планах - выход на еженедельный эфир.