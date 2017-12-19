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На неделе стартовала благотворительная акция "Наши дети"
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16 Декабря 2017 15:23

На неделе стартовала благотворительная акция "Наши дети"

В столичном Дворце детей и молодежи воспитанники приютов и детских домов отправились в сказочное путешествие к новогоднему волшебнику и получили сладкие подарки. Во время интерактивной шоу-программы каждый из маленьких гостей мог почувствовать себя режиссером мультсалона, смастерить хендмейд-сувенир и пропеть в караоке. Благотворительный марафон продлится до конца зимних каникул.

Белорусский детский фонд начал благотворительную акцию "Наши сердца - детям"! Новогоднюю сказку на льду для воспитанников детских домов семейного типа подготовили юные спортсмены. В ближайшие недели Белорусский детский фонд с подарками и поздравлениями посетит маленьких пациентов больниц. 

  

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