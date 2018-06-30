Музей фотографии открылся в Витебске

Он носит имя знаменитого фотографа Сигизмунда Юрковского. Его жизнь и творчество связаны с городом на Западной Двине. Экспозиция объединяет предметы, которые позволяют проследить развитие фотографии. Альбомы, журналы, фотоснимки, фотокамеры. В залах музея - работы самого Юрковского, а также его современников. С подробностями Марина Романовская.

Новый музей размещается в здании 19-го века. В это время в городе на Западной Двине жил Сигизмунд Юрковский. Фотоделу мастер посвятил всю жизнь. Прославился витебский фотограф тем, что придумал шторно-щелевую задвижку. Свое изобретение Юрковский не запатентовал. Но профессионалы всего мира признают: именно благодаря фотографу из Витебска в фотоискусстве произошел значительный прорыв.

Среди фоторабот Сигизмунда Юрковского - пейзажи, снимки улиц, храмов, портреты знаменитых людей. Во время торжественного открытия нового музея прошла презентация уникальной выставки. Она посвящена семье Медалье. В течение нескольких десятилетий Медалье был раввином Витебска, дружил с Юрковским. Семья часто делала снимки в ателье витебского фотографа. На тот момент оно было лучшим в городе. И пользовалось популярностью почти сорок лет.

В новом музее приблизительно сто раритетных экспонатов. Альбомы, журналы, фотоснимки. Также экспозиция объединяет три десятка фотокамер. В залах музея можно увидеть работы самого Юрковского, а также его современников. Кстати, в этом году исполняется 185 лет со дня рождения мастера.

Большое количество репродукций работ витебского фотографа вошло в книгу, посвященную его жизни и творчества. Автору - Людмиле Хмельницкой - удалось собрать на страницах снимки, которые до этого не публиковались. В книге - уникальные сведения об учебе в гимназии, его семье.

Музей интерактивный. Планируется, что посетителям особенно понравится наблюдать за созданием снимков по технологии 19-го века. Почти так, как это происходило в знаменитом фотоателье Юрковского.