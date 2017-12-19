Минскую и Витебскую области связал новый мост

16 Декабря 2017 15:48

Хоть и деревянный, но довольно сильный - нагрузку выдерживает до 60 тонн. Такой мост появился в Березинском биосферном заповеднике. Теперь добираться до места назначения проще не только местным жителям, но и ученым, которые ухаживают здесь за популяциями диких животных. Репортаж Антонины Станкевич.

Должность Эдуарда Кривца звучит чуть по-канцелярски - контролер. Однако, глядя на окрестность, красивую речку и убранный дом с деревянными кружевами, так и хочется назвать мужчину смотрителем моста. Контролер не только следит за порядком, но еще и за тем, кто приезжает в заповедник. Не пустить не имеют права, однако записать данные людей должны.

За последние дни трафик на этом участке слегка вырос. Не проспект Независимости, конечно, однако на территории заповедника - с десяток деревень.

Мост нужен не только местным жителям. Научным сотрудникам и лесничим заповедника также не приходится ехать в объезд 60 километров, чтобы попасть на другой берег реки.

Научные сотрудники Юрий и Александр - как раз из тех, кто нередко вынуждены работать на обоих берегах. Задача мужчин - наблюдение за дикими животными. А сейчас зимой это довольно удобно делать: на снегу хорошо видны следы, так что, ученые могут что точно рассказать, как зимуют обитатели заповедника.

Кстати, за жизнью животного мира ученые только наблюдают. Статус заповедника запрещает человеку вмешиваться в природные законы. Единственное, что могут сделать ученые, - ухаживать за больными зверями. Раненых лосей, медведей, косуль и волков размещают в местном зоопарке.