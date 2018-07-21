Минск развивает инфраструктуру для электромобилей

Более 40 заправочных станций для таких машин появится в столице до конца года. Разместятся они, как правило, на имеющихся автозаправках. Новые пункты зарядки электромобилей будут соответствовать современным требованиям. Чтобы зарядить аккумулятор, понадобится от 20 до 40 минут. Сегодня в белорусской столице насчитывается около 200 электромобилей.

Эксперты прогнозируют рост количества электромобилей на дорогах. В первую очередь этому может поспособствовать отмена транспортного налога - пошлины на выдачу разрешения на допуск таких машин к участию в дорожном движении.