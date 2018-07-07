Рогачевский район принял международный детский лагерь мира и дружбы "Крыничка". Это визитная карточка областного отделения Белорусского фонда мира и всей Гомельской области. Каждое лето на 7 дней он собирает детей из Беларуси, России и Украины. Традиции более 25 лет. Среди участников есть те, кто приезжает уже 10-летие. Чем так привлекателен лагерь, у белорусской и зарубежной молодежи спросила Анна Ковалева.

Палатки и разноцветные флаги заняли свои места. В качестве импровизированной кухни - костер и чугунок.

Сегодня в меню рисовый суп. Один чан для двух отрядов - Гомеля и Смоленска. Уже несколько лет они встречаются в этом лагере, дружат и поэтому ставят общий палаточный городок, и сложности полевой жизни делят между собой.

Каждый день в лагере расписан по минутам - подъем, зарядка, завтрак, дальше - время творчества. Подростки вместе готовят концертные выступления, организуют эстафеты и конкурсы. Всего на время лагеря запланировали более 20 массовых мероприятий. Самым активным в конце смены - дипломы и кубки.

Международный лагерь мира и дружбы существует четверть столетия. Начиналось все с 9 отрядов местных школьников, сейчас их уже 30. И проект давно приобрел масштаб международного.

Нынешняя 26-я смена, посвященная Году малой родины, собрала почти 250 человек. Подростки приехали из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Брянска, Курска, а также из украинского города Новоград-Волынского. В каждом отряде - национальные атрибуты. Однако на деле здесь нет ни национальных, ни языковых барьеров.

Все ради укрепления славянских связей. Символично и то, что неизменное место лагеря - берег озера, которое называется Доброе. А неизменный девиз проекта: "Во имя мира, дружбы и добра!".



