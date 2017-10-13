14 Октября 2017 15:18

Поздравьте своих мам! В Беларуси сегодня самый нежный и добрый праздник - День матери. В нашей стране поддержка женщин - приоритетное направление политики государства. Женщине отводится значительная роль в решении демографической проблемы, ведь ее главное назначение в жизни - воспитывать детей и хранить семейное тепло.

Матерей на этой неделе чествовали во всех регионах страны. 164 женщины награждены орденом Матери. Они родили и воспитали пятерых и более детей. Сколько среди них представительниц Гомельской области, спросим у Ольги Холодович.

Чтобы услышать такие слова, Ольге Титюк не нужны праздничные даты. Муж и дети повторяют ей это каждый день. В большой и дружной семье не смущаются говорить о своих чувствах.

Вместе большая семья собирается только вечером. Старшему - 16, самой младшей - 1,5 года. Ольга и Виталий признаются, что так много детей - пятеро - не планировали. Но когда появились старшие сыновья, захотели дочь. Ее, кстати, папа назвал в честь любимой жены.

Дипломы, грамоты, благодарности. У каждого в семье - своя летопись достижений. Маму, например, награждали как лучшего педагога. Пока у учительницы химии и биологии декретный отдых и собственный мини-класс дома.

В праздничный день она из родного Буда-Кошелево приехала в областной центр. Ольга Титюк и еще десять многодетных женщин из Гомельской области получили почетную награду - орден Матери. Медики, банковские работники, педагоги, продавцы и даже милиционеры - все они разных профессий и разного возраста. Объединяет одно: каждая из них знает, что такое настоящее материнское счастье.

Кстати, только в Гомельской области почти 900 семей, в которых воспитывают пятеро и более детей. С начала года в регионе родились 12 тысяч малышей. Почти 2 тысячи семей в этом году получили поддержку - материнский капитал. Но, как говорят сами женщины, самая главная награда за мамину заботу - это искренние слова детей: "Ты у нас самая лучшая!".