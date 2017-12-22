Мастера стеклозавода в Березовке обновили линейку сувенирной продукции

23 Декабря 2017 15:33

Мастера стеклозавода в Березовке к Новому году обновили линейку сувенирной продукции. На предприятии вручную изготавливают фигурки собак - символа наступающего 2018 года. Представлено более 20 пород. Здесь уверены: сувениры обязательно принесут удачу. В этом убедился Дмитрий Смирнов.

Стекло здесь больше похоже на мед - такое же тягучее и плавкое. Со стороны кажется, что не только кувшин - эксклюзивный стеклянный сувенир может вылепить каждый, только вытягивай щипцами нужную форму. Но это заманчивое ощущение.

Мастеру почти интуитивно надо почувствовать момент, когда стекло начинает твердеть. На все художественные детали есть не более минуты.

Все дело в перепаде температур. В печи стеклянную заготовку выдерживают при 1 200 градусах по Цельсию, а когда достают - будущая фигурка той же собаки застывает за минуты.

Кстати, о символе наступающего года... Валерий Багинский изготавливал и тигров, и драконов, и даже огненных петухов. Героев Восточного календаря здесь производят еще с 90-х. Сейчас цикл сувениров пошел уже по второму кругу. Но животные отличаются - все же такой хендмейд. Что до техники, то одна такая собака изготавливается из нескольких частей - на основную заготовку мастер по порядку "цепляет" четыре лапы, уши и хвост. Сложнее всего, говорят, с пуделем - на стекле надо успеть сделать все вихры.

Между тем, зверь может быть любого цвета. К печи мастера приносят бесцветное стекло. Выбирают зеленый, голубой или красный - уже перед огнем. Итог зависит от того, в какую пудру окунуть расплавленное стекло.

До 2018 года художники разработали изображения 25 пород собак. За последний месяц с конвейера уже сошли более 6 тысяч бульдогов и такс.