Масштабное обновление лифтов пройдет в Минске до конца года

Об этом сообщает организация "Минское городское жилищное хозяйство". Всего сейчас в столице более четырех тысяч лифтов, которые работают сверх нормативного срока. На 2018 запланировано обновить треть устаревших кабин и подъемников. Безопасность пассажиров зависит прежде всего от исправности лифтового оборудования. Поэтому до конца года заменят на новые 1 200 лифтов жилфонда Минска.

Лифты нового поколения более безопасные и энергоэффективные. То есть можно не бояться, что лифт задержится между этажами или двери не откроются. Еще новые модели экономят до шестидесяти процентов электроэнергии. А это уже могут ощутить минчане в своих квитанциях за обслуживание дома.