Коммунальные проблемы минчане решили благодаря веб-порталу 115.бел

16 Декабря 2017 15:18

Сто тысяч коммунальных проблем минчане решили благодаря веб-порталу 115.бел. Эту цифру зафиксировали на неделе специалисты единого диспетчерского центра - стотысячная просьба, которую решили срочно, касалась утилизации автохлама в Советском районе Минска. Портал работает почти два года. Им активно пользуются более пятидесяти тысяч минчан.

Опыт столичных коммунальщиков сегодня широко перенимают областные центры. В следующем году единый диспетчерский центр должен появиться во всех городах с населением более ста тысяч человек.