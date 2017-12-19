Краіна
16 Декабря 2017 15:18
Коммунальные проблемы минчане решили благодаря веб-порталу 115.бел
Сто тысяч коммунальных проблем минчане решили благодаря веб-порталу 115.бел. Эту цифру зафиксировали на неделе специалисты единого диспетчерского центра - стотысячная просьба, которую решили срочно, касалась утилизации автохлама в Советском районе Минска. Портал работает почти два года. Им активно пользуются более пятидесяти тысяч минчан.
Опыт столичных коммунальщиков сегодня широко перенимают областные центры. В следующем году единый диспетчерский центр должен появиться во всех городах с населением более ста тысяч человек.
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