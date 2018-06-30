Колонна автопробега Smart проехала по центральным улицам Бреста

Миниатюрный автомобиль может преодолевать большие расстояния. Это доказывают участники автопробега Smart. В этом году встреча любителей смартов проходит на их родине - во французском городе Амбаш, где находится завод по выпуску этих машин малого класса. Фестиваль посвящен 20-летию автомобильной марки. Маршрут автопробега пролегает и через Беларусь. Колонна проехала по центральным улицам Бреста, автолюбители посетили и Брестскую крепость.

Кроме испытания своих автомобилей на прочность, владельцы миниатюрных каров осуществляют настоящий тур по городам Европы.