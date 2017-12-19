Ханука в Гродно открывает зимние праздники

16 Декабря 2017 15:32

Ханука - один из древнейших не только еврейских праздников, но и всего мира

Этот праздник - один из древнейших в мире, а традиции почти не изменились. Как празднуют Хануку евреи, сколько пончиков съедают за праздник, и в чем сакральный смысл зажигания 9-свечной лампады меноры? Дмитрий Смирнов отправился в Гродненскую еврейскую общину на празднование Хануки.

Обращаясь к иудейским легендам, Ханука - одно из самых древних не только еврейских праздников, но и всего мира. Почти за 200 лет до рождения Иисуса Христа, по преданиям, небольшая часть евреев под руководством двух братьев Маккавеев выгнала из Иерусалима большую греческую армию и вернула себе храм. Именно в этом моменте история приближается к чудесам, ведь в храме евреи нашли кувшин с маслом, которым разжигали менору - специальный подсвечник. Содержимого того кувшина хватало только на один день, но огонь продержался 8 суток. С того времени Ханука, еще и "праздник свечей" стал больше, чем историческим фактом. 2000 год - это яркая метафора надежды и силы человеческого духа. Между тем, главный свет на Хануку зажигается не только в синагоге.

Зажигают свечи на Хануку исключительно после появления звезд, а огонь должен гореть не менее получаса.

По традициям, начиная с первого дня празднования, каждый следующий вечер на меноре зажигают новую свечу. И так равно 8 дней.

Пока в последний день праздника не будут гореть все 8 и девятая свеча. Так называемый "шамаш". Но кроме свечей, Ханука - очень веселый праздник. Хотя он считается религиозным, в его праздновании трудно заметить какой-либо вековой консерватизм. Песни, танцы и вкусные блюда, или, например, как в Гродно - файер-шоу у сцен Хоральной синагоги.

Ханука в Гродно, неофициально, так сказать, открывает зимние праздники. Впереди еще Рождество - католическое и православное, и Новый год. Тем больший смысл вкладывается в эти празднования.