К главному празднику хлеборобов готовится Верхнедвинск

Город в этом году принимает областные Дожинки. Здесь будут чествовать лучших работников деревни северного региона страны. К празднику обновят более 200 объектов. Сейчас у строителей, как и у механизаторов, на счету каждая минута. Успеть надо много. Большая стройка вдохновляет на новые идеи и самих жителей. Они активно присоединяются к благоустройству своей малой родины. Среди новых объектов, которые появятся к празднику, - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Заниматься плаванием здесь будет комфортно и взрослым, и детям.

Украсят райцентр и новые скульптурные композиции. Особенное внимание и ремонту дорог. Ежедневно на объектах работают более полутысячи специалистов.