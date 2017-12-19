Интересные события Гомельского региона

16 Декабря 2017 15:31

В Гомеле прошел мастер-класс по воркауту и открытый диалог - как привлечь к занятиям спортом молодежь. 100-летний юбилей готовятся отметить ЗАГСы. 17 львов и одного тигра доставили в Гомель. Хищники станут главными героями новогоднего представления в местном цирке. Рассказывает Ольга Холодович.

Мастер-класс по воркауту, автографы от известных спортсменов и открытый урок в тата-зале. Об этом шел разговор во время "Открытого диалога" в Гомеле. Одна из инициатив - создание тата-залов по всей стране. Этот проект появился в Гомеле, благодаря Совету родителей города и уже приобрел популярность. Места, где родители могут с пользой проводить время вместе со своими детьми, должны быть не только в областном центре. К тому же развитие такого движения поддерживают в Белорусском республиканском союзе молодежи.

Проект "Открытый диалог" приобрел масштаб настоящего общественного движения. Акции в формате дебатов проходят во всех регионах Беларуси.

Золотой свадьбой Гомельский дом гражданских обрядов начал мероприятия к 100-летию органов ЗАГС нашей страны. Николай и Надежда Якубовичи познакомились на работе. Вместе участвовали в культурной и спортивной жизни своего предприятия. А в 1967 году поженились. Главным секретом своего семейного счастья супруги считают любовь, уважение и терпение. А главным кладом - двоих детей и внуков, а также троих правнуков.

Также по поводу 100-летия органов ЗАГС в Гомеле прошло торжественное собрание. А в течение года во всех заведениях региона поздравляли каждого сотого, обратившегося за регистрацией акта гражданского состояния.

В Гомель доставили главных героев новогоднего циркового представления. 17 львов и тигр примут участие в шоу "Дед Мороз и львы Африки". Их дрессировщик - Хамада Кута - заслуженный артист Египта, академик циркового искусства России и герой Книги рекордов Гиннесса - как самый юный дрессировщик в мире. Впервые в клетку со львами Хамада вошел в два года, а дрессурой хищников начал заниматься в семь лет.

Вместе с животными в Гомель доставили и большое количество реквизита. Для хищников будет сконструирована специальная клетка, в которую Хамада Кута и зайдет на глазах у зрителей.