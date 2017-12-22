Интерактивную экскурсию разработали сотрудники музейного комплекса в Гомеле

23 Декабря 2017 15:37

Как украшали елку наши предки, каким был Новый год у владельцев дворца Румянцевых и Паскевичей, как называют Деда Мороза в Японии. Интерактивную экскурсию для самых маленьких посетителей разработали сотрудники музейного комплекса в Гомеле. Участники отгадывают загадки, рассказывают стихи и поют праздничные песни. А в конце экскурсии, конечно, хоровод и подарки.

На новогоднем квесте побывала Ольга Холодович. В нашей стране он Дед Мороз, в Италии - Баббо Натале, в Японии - Сегацу-сан, а в Финляндии - Йоулупукки. Об истории такого праздника, как Новый год, юные посетители дворца Румянцевых и Паскевичей слушают затаив дыхание. После демонстрации мини-фильма - опрос, чтобы закрепить знания.

После опроса - активная часть. Параллельно с игрой рассказ о том, как праздновали Новый год владельцы этих комнат - Румянцевы и Паскевичи. Все задания мальчики и девочки выполняют ответственно, ведь от этого зависит, будет ли украшена новогодняя ель.

Волшебный сундучок, в котором хранятся игрушки, доставит сам Дед Мороз. А чтобы помочь ему попасть во дворец из прошлого, детям надо пройти специальный новогодний квест и отгадать десяток загадок.

Самый волнующий момент - вместе с родителями, бабушками и сотрудниками музея зовут Деда Мороза.

Они вместе украшают елку, причем именно так, как делали наши предки 100 лет назад, рассказывают стихи и водят хоровод. А потом еще долго не отпускают Деда Мороза - загадывают новогодние желания. Утренник во дворце оставляет самые яркие впечатления.

Такую интерактивную экскурсию для малышей здесь решили провести впервые. Теперь разрабатывают сценарии к новым праздникам.