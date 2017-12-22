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В безвизовом Гродно на неделе встретили 50-тысячных туристов
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23 Декабря 2017 15:23

В безвизовом Гродно на неделе встретили 50-тысячных туристов

Ими стали жители польского города Августова. Семья приехала перед Рождеством на экскурсию в Гродно, и уже здесь выяснилось, что безвизовый визит оказался удачным. Гостям вручили памятные подарки и вновь пригласили в гостеприимный Гродно.

За время действия безвизового режима на покупки и отдых туристы оставили в области более 10 миллионов долларов. В среднем гость тратит во время поездки 100-120 евро в сутки. Сейчас обсуждается вопрос увеличения количества безвизовых дней до десяти и расширения территории безвизового режима в регионе. 

  

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