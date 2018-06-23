Гомельский турслет "Экофорум-2018" собрал учащихся профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений. В программе - соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, метанию валенка и конкурс плакатов. Каждая из команд также показывает визитную карточку, акцент - на уникальность малой родины участников. "Экофорум" проводится почти 10 лет. Цель проекта - здоровый образ жизни и бережное отношение к природе.

Завершится "Экофорум" экологической акцией по благоустройству прибрежной территории.