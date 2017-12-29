Гомель удивляет необычной праздничной иллюминацией

30 Декабря 2017 15:26

От египетских пирамид до римского Колизея, а также креативные елки, сказочные персонажи и фонтаны. Гомель в этом году удивляет необычной праздничной иллюминацией. А современные светодиоды позволяют переходить городу в режим энергосбережения. Кроме улиц, площадей и скверов украшены также витрины магазинов, кафе и разных заведений. А все районы борются за победу в ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее украшение. Праздничное убранство Гомеля оценила Ольга Холодович.

Более 10 километров светодиодных лент. Около 7 тысяч лампочек, 32 метра в высоту. И это только главная елка Гомеля. Точное количество ярких элементов в городе не берутся подсчитать даже специалисты. Зато заверяют, что новогодняя иллюминация в этом году еще и энергосберегающая.

Валентин Радюк, заместитель гендиректора гомельского городского ЖКХ: "В Гомеле более 36 тысяч светоточек (фонарей). На сегодня уже около 9 тысяч - это светодиодные светильники. Только в этом году установили около 2 тысяч. И 100 % освещения Гомеля - это энергоэффективные светильники. Уже мы идем вторым этапом энергоэффективности. Все меняем на светодиоды. И со временем мы эту программу сделаем".

Масштаб этой коллекции впечатляет и привлекает любителей селфи. Точные копии шедевров мировой архитектуры в этом году дополнили Софийский собор и римский Колизей. А в целом новогодний декор в этом году - это не только креативные елки, гирлянды и символы уходящего и наступающего годов.

Несмотря на декабрь, Гомель по-прежнему город фонтанов. Они опять работают, правда, в новом, зимнем формате. И вместо водяных потоков яркими красками здесь сверкают светодиоды.

Каждый год в Гомеле проводят смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение. Участвуют все районы города, а также предприятия и организации. Над праздничным оформлением работают дизайнеры, сотрудники ЖКХ и предприятия "Горсвет". А перенимать опыт украшений в Гомель приезжают специалисты из других городов.

В общей сложности новогоднюю иллюминацию в городе каждый год создают по принципу - удивить чем-то новым. Плюс украшают не только центральные улицы, площади и скверы.

Дмитрий Потапков, первый заместитель руководителя администрации Центрального района г. Гомеля:

"В этом году решили концепционно подойти к вопросам именно в дальних микрорайонах. Это 17-й, 18-й, 19-й. Площадка перед Ледовым дворцом. Это место давно излюбленное местными жителями в проведении мероприятий праздничных. В этом году решили немного приукрасить данную елку. Получилось неплохо. Концепцию много где смотрели. Я думаю, что наши горожане это оценят по достоинству".

Сверкающая феерия будет радовать гомельчан и гостей города все новогодние праздники - вплоть до 15 января. А парк с миниатюрами всемирных достопримечательностей - вообще весь следующий год.