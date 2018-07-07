Фермеры северного региона страны все больший интерес проявляют к овцеводству

Именно на их содержании - значительная часть поголовья. Для Витебской области разведение овец - перспективное направление. Наш корреспондент Марина Романовская побывала в фермерских хозяйствах и узнала, где занимаются разведением чистопородных овец.

Двадцать лет назад на базе Витебского племенного предприятия появилась овцеводческая ферма. С течением времени она стала специализироваться на племенном разведении романовской породы. В северный регион страны ввезли животных из Ярославской области. Особое внимание - углубленной селекционной работе.

Племенной молодняк с желанием приобретают личные подсобные и фермерские хозяйства. Кстати, в северном регионе страны большая часть поголовья овец находится именно на содержании фермеров.

Для Витебской области овцеводство - одно из перспективных направлений в животноводстве. Есть необходимость развивать ее в производственных масштабах. Совсем скоро на Витебском меховом комбинате после серьезной модернизации запустят производство по переработке овчины. Объемы внушительные - триста тысяч шкур в год. Требования к качеству сырья высокие.

Александр Кузьминов разведением овец занимается четыре года. Его фермерское хозяйство начиналось с семи животных. Сейчас их больше сотни. Все - исключительно романовской породы. Основной плюс - хорошие привесы. При этом овцы этой породы не требовательны к меню. Главное, рассказывает фермер, обеспечить хороший выпас. Сложив руки, рассказывает Александр Кузьминов, сидеть не приходится. Надо подсеивать травы, заготавливать сено. И здесь без техники не обойтись. Недавно приобрел трактор. Главное - уверен фермер - иметь желание. И тогда овчинка будет стоить выделки.



