Краіна
13 Января 2018 15:23
Энергосберегающие проекты
Энергия солнца и ветра. Полоцкий государственный университет решился на энергоэффективный эксперимент. На крыше одного из корпусов появились солнечные коллекторы, скоро установят и ветрогенератор. В университете подсчитали: проект позволит снизить энергопотребление в несколько раз. Значительно экономить поможет и замена лампочек на светодиодные. Кроме этого, светильники оборудуют датчиками, которые реагируют на движение и звуки. Большую часть умных элементов разрабатывали именно в вузе.
В университете есть и другие универсальные разработки. Одна из них - система срочного уведомления, предназначенная для пожилых и людей с ограниченными возможностями.
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