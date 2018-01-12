Энергосберегающие проекты

13 Января 2018 15:23

Энергия солнца и ветра. Полоцкий государственный университет решился на энергоэффективный эксперимент. На крыше одного из корпусов появились солнечные коллекторы, скоро установят и ветрогенератор. В университете подсчитали: проект позволит снизить энергопотребление в несколько раз. Значительно экономить поможет и замена лампочек на светодиодные. Кроме этого, светильники оборудуют датчиками, которые реагируют на движение и звуки. Большую часть умных элементов разрабатывали именно в вузе.

В университете есть и другие универсальные разработки. Одна из них - система срочного уведомления, предназначенная для пожилых и людей с ограниченными возможностями.