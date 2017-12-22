Елок хватит всем

23 Декабря 2017 15:35

Лесхозы Гомельской области к новогодним праздникам заготовили более 14 тысяч живых деревьев. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Количество и ассортимент решили сделать с учетом потребностей покупателей. Поэтому на елочных базарах можно будет приобрести как ель, так и сосну, а еще деревья в кадке и даже новогодние букеты. Что касается цен на главный атрибут праздника, то они варьируются от 7 до 22 рублей. Непосредственно в лесхозах деревья будут стоить еще дешевле. А вот рубить ель самовольно лесники не рекомендуют. Сумма штрафа выше цены деревьев на рынке примерно в 100 раз.

Елочные базары начали свою работу в регионе с сегодняшнего дня. Для новогодних деревьев на Гомельщине выделили 125 стационарных торговых площадок.