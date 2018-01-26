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Экспериментальный пешеходный переход появился в Витебске на проспекте Победы
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27 Января 2018 15:28

Экспериментальный пешеходный переход появился в Витебске на проспекте Победы

У него установили перильные ограждения в виде змейки. Человеку, который захочет перейти здесь дорогу, придется повернуть влево. Таким образом он сможет оценить дорожную обстановку, увидеть автомобили, которые приближаются. Водитель же заранее заметит пешехода, который замешкается около ограждения. Для улучшения видимости на переходе установили и светоотражающие щиты, которые подсвечивают очертания человека.

Если экспериментальное нововведение докажет свою эффективность и будет хорошо принято участниками дорожного движения, такие конструкции установят и на других пешеходных переходах региона.

  

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