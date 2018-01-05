Уют домашнего очага в городском поселке Лоев

6 Января 2018 15:23

Там открылся детский дом семейного типа, 45-й в Гомельской области. Новый дом построен за счет республиканского и областного бюджетов. На почти 200 квадратных метрах несколько жилых комнат, зал, кухня со столовой, а также система видеонаблюдения.

Новоселов посетила Ольга Холодович.

8-летний Сергей Андреев с гордостью демонстрирует подарки и не скрывает радости. Новый дом ему также очень нравится, но еще больше – его мама с папой.

На вопрос "Сколько времени вы в этой семье?" все пятеро сыновей отвечают, не задумываясь: "Сто лет". У Галины и Олега Антоновых большой опыт в воспитании детей. Они вырастили своих троих – двух дочерей и сына, а теперь готовы делиться семейным теплом с теми, кто в нем нуждается.

Площадь почти 200 квадратных метров. Вся необходимая мебель, бытовая техника, система видеонаблюдения. А еще сертификат. Приемная семья сама решит, что приобрести в новый дом.

В Лоеве это второй детский дом семейного типа. Первый появился несколько лет назад. Там живут 10 детей, в этом пока 5, но в ближайшее время их станет вдвое больше.

Совсем скоро Антоновы возьмут на воспитание 6-летнего Станислава. Кстати, все приемные дети здесь мальчики. Олег и Галина говорят: так получается не специально, но все сыновья – это их надежная опора и поддержка.

Сергей Порошин, начальник управления образования Гомельского облисполкома: “На сегодняшний день эта форма является очень эффективной, потому что домашний уют, теплота, забота родителей, дает самое главное – будущее нашим детям, видение перспективы, тепло материнских рук, суровость отцов и подготовку к самостоятельной жизни".

Только за прошлый год в Гомельской области появились пять детских домов семейного типа. Их построили за счет государственной инвестиционной программы, а также спонсорских средств. Таким образом, еще 250 детей получили возможность воспитываться в полной семье.