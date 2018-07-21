Дендрологический парк в самом центре Несвижа

Жители и гости радзивилловской столицы теперь имеют возможность посетить собственный ботанический сад. Дендропарк в городе существует с десяток лет, но площадка требовала масштабной реконструкции. Сейчас ее завершили. Создали искусственный водоем, сеть пешеходных тропинок, высадили более тысячи растений. Для каждой группы выделили свою площадку. Дубы, ясени, лиственницы, ивы, можжевельник - все насаждения для дендропарка специалисты лесничества самостоятельно выращивали в собственном питомнике.

Площадь дендропарка - более 8 гектаров. Территория уже стала любимым местом для жителей Несвижа. Поэтому в ближайшее время дендропарк дополнят сетью пешеходных тропинок, появятся новые беседки и места для отдыха.