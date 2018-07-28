Дайджест событий восточного региона

В Славгородском районе археологи ищут доказательство древней битве. Радиолюбители из Европы и Азии под Белыничами собрались на фестиваль. А еще "Большая бард-рыбалка" на Чигиринском водохранилище опять удивляет вкусной ухой и авторской песней. Дайджест событий нашего восточного региона - вашему вниманию.

Рассказывает Андрей Ястребов. Захоронение ХІ столетия нашли археологи во время раскопок древнего могильника в Славгородском районе. Студенты и преподаватели Могилевского педагогического университета ищут здесь доказательства древней битве 984 года на реке Песчане. Когда передовой отряд князя Владимира разбил радимичей. Где находится эта река - и поныне ведутся споры. Среди возможных вариантов - на Гомельщине или на Брянщине. Археологи считают, что под Славгородом, где есть речка Песчанка.

В Борколабовском монастыре, что под Быховом, отметили 359-ю годовщину явления здесь знаменитой на весь мир чудотворной иконы Божьей Матери. По легенде, в ХVII веке князь Семен Пожарский возвращался этими местами из польского похода. Лошади не желали идти дальше, и он был вынужден оставить икону здесь. С того времени она считается главным приобретением этих мест.

Водохранилище Вольница Белыничского района стало местом слета радиолюбителей Беларуси, России, Украины, Польши и Германии. Более полусотни участников и друзей, которые рады такой возможности побеседовать со всем миром через радиосвязь. Еще и посоревноваться. Современные технологии в помощь. И свои личные позывные, которые считают за второе имя. По словам участников слета, незабываемые эмоции.

"Большая бард-рыбалка" опять собрала любителей активного отдыха на природе. Конкурс по ловле рыбы, на самую вкусную уху, мастер-классы по пользованию банями, пляжный волейбол, многочисленные и ночные концерты музыкантов из Европы, палаточные лагеря. Живописный берег Чигиринского водохранилища в эти выходные принимает один из самых ярких фестивалей лета. Не пропустите.



