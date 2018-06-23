Дайджест событий Могилевского региона

Жилищный вопрос 260 семей Могилевской области помогут решить китайские инвестиции. Парк аттракционов Могилева попрощался с одной из старейших визитных карточек города - самолетом. Арку одеть в цвет, гала-концерт, праздничное шествие и гости со всего мира - Могилев готовится ко дню рождения и огромного инвестфорума. Подробности - в дайджесте событий из восточного региона страны.

Рассказывает Андрей Ястребов.

260 квартир будут построены в Могилевской области при содействии Китайской Народной Республики. Это социальное жилье, ключи от которого в будущем получат многодетные семьи и дети, оставшиеся без опеки родителей. Финансовым источником выступает проект по технико-экономической безвозмездной помощи от Поднебесной. Торжественная церемония, приуроченная к началу второго этапа сотрудничества, прошла на фоне строительства новой многоэтажки в микрорайоне Казимировка.

За время реализации белорусско-китайского проекта около 1,5 тысячи жителей страны смогли улучшить свои жилищные условия. Второй этап рассчитан на строительство еще 22 домов.

Водолазы со всех воинских частей Вооруженных Сил Беларуси съехались на летние сборы в Могилев. На Днепре они отрабатывают инженерно-разведывательные умения. Например, за 5 минут под водой в полном обмундировании (которое весит 80 кг) надо найти в специально подготовленной для этого металлоконструкции проблему и решить ее. Ситуации - приближенные к реальности.

Отработать взаимовыручку во время выполнения заданий - также в планах сборов.

Необычную для города операцию провели могилевские коммунальщики. По перевозке самолета Ту-134, который украшал парк аттракционов 33 года. Решено было отправить раритет в качестве музейного экспоната в авиаклуб ДОСААФ. В разобранном виде 36-метровый великан со скоростью 10 км в час отправился в дорогу. Чтобы хвостовая часть не затронула троллейбусные линии, их временно отключили. На витебском проспекте вообще пришлось поднимать провода.

К 1 июля арка, которая станет воротами в Могилев со стороны столицы, приобретет цвет. Покрасить успеют как раз ко дню рождения города, который могилевчане вместе с многочисленными гостями из разных стран мира отпразднуют уже в следующие большие выходные. Когда Могилеву исполнится 751 год. Архитекторы уверяют, это будет одно из красивейших мест города.

Х Международный инвестфорум "Мельница успеха" - также в программе праздничной недели. 29-30 июня бизнесмены из многочисленных стран мира - от Великобритании до Японии - съедутся в Могилев. Чтобы придать новый импульс сотрудничеству и разработать новые совместные проекты с белорусскими производителями. И стать гостями большой праздничной программы, приуроченной ко дню рождения Могилева. Театрализованное шествие, фестиваль красок и молодежных групп, а также огромный концерт с участием землячки Натальи Подольской и Владимира Преснякова. "Песняры" поздравят Могилев. Следите за программой.